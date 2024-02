El infierno que no desató Mariana González dentro de La casa de los famosos 4, lo hizo afuera del reality al enfrentarse a Manelyk González.

Todo “ardió” cuando Mane descalificó a la modelo y esposa de Vicente Fernández Jr. por ser “la cocinera” del programa, pues su estrategia fue pasarla en la cocina de la emisión, donde ganó cierta popularidad, pero esto no le bastó para ser querida y salvada por el público.

“Reina, estar metida en la cocina no te ayudó en nada, estás aquí afuera. Ve a cocinar a tu casa”, dijo la influencer. “Yo también estuve dentro de la casa y no todo el tiempo me defendía con que la cocina, la cocina y la cocina”.

Ante la ofensa, Mariana defendió su estrategia que no se basaba en sexo o peleas, como suele acostumbrar Manelyk y recalcó que la exintegrante de Acapulco Shore quedó en segundo lugar. “Mane tiene qué recordar que fue segundo lugar en la otra edición y el segundo nadie lo recuerda. Tú estás fuera, pero ¿qué has hecho?”, puntualizó.

Ante la controversia, internautas respaldaron a Mariana. “Mane tiene que entender que Alicia fue la que ganó”. “Mane quedó de en segundo porque en esa temporada no había nadie rescatable, aparte de Alicia”, fueron algunos de los comentarios.