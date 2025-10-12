Más vale sola con nueva temporada

Más vale sola, comedia de situación protagonizada por María Elena Saldaña, “La Güereja”, y Cecilia Galliano, inició las grabaciones de su segunda temporada.

Antes del arranque oficial, el elenco se reunió para celebrar con una misa el comienzo de esta nueva etapa. El resto del elenco lo conforman Manuel “El Flaco” Ibáñez, Alexis Ayala, Tony Balardi, Aída Pierce, Melissa Ortega, Chaparro Chuacheneger, Michel López, Dany Ibáñez Diana Carreiro, Ricardo Mendoza, “El Coyote”, y Daniela Baeza.

Reúnen a todoslos integrantes

Además del elenco, en la eucaristía, oficiada por el padre Miguel Ángel Cortez, estuvieron presentes el equipo de producción y el staff del Foro 14, así como los directores de escena y cámaras, Abril Mayett y Gabriel Vázquez Bulman respectivamente.

En esta nueva entrega, estas singulares hermanas nos llevarán a un torbellino de enredos familiares, pues enfrentarán el gran desafío de intentar recuperar su casa, que perdieron por una mala jugada de Gastón (Alexis Ayala), exmarido de Pilar (Cecilia Galliano).