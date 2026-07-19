Masad Altamimi da el sí a reality

La cuarta temporada de La casa de los famosos México sigue sorprendiendo. Recientemente se confirmó a Masad Altamimi como el noveno habitante del reality de Televisa/Univision, convirtiéndose en uno de los participantes más inesperados de la edición.

Originario de Arabia Saudita, Masad Altamimi es influencer, modelo, stylist y creador de contenido con más de 9 millones de seguidores. En los últimos años ha desarrollado gran parte de su carrera en México, donde ha ganado miles de seguidores gracias a sus publicaciones sobre moda, estilo de vida y entretenimiento.

Su popularidad creció aún más cuando en redes sociales comenzó a ser llamado “el hombre más guapo del mundo”, apodo que impulsó su presencia digital y lo convirtió en una de las figuras extranjeras con mayor crecimiento entre el público mexicano.

Masad Altamimi enfrentará el reto del idioma. Aunque reconoce que el español todavía representa un desafío, el influencer aseguró que está listo para afrontar la convivencia dentro del reality. “Es muy cómodo, no pasa nada, vamos a intentar esto. Cuando yo hable ellos entienden. La que soporte. Es mi acento”, comentó entre risas.