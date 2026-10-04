Masalva sufrió una grave infección

Hace un año, el actor Manuel Masalva, conocido por trabajos como Narcos: México y Pecados inconfesables, se debatía entre la vida y la muerte luego de que, en un viaje a Dubái, se enfrentara a una peligrosa bacteria que lo llevó a permanecer en coma.

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Ahora, el actor habló sobre las secuelas que le dejó aquella enfermedad, los cambios a los que tuvo que adaptarse en su cuerpo y el proceso que ha enfrentado para recuperar la movilidad: “Cuando yo despierto del coma, nunca volví a ver mis pies igual”, compartió en un video publicado en su cuenta de Instagram recientemente.

Secuelas

Masalva explicó que la bacteria afectó varios órganos y, principalmente, su sangre, lo que perjudicó su circulación. Durante varias semanas, sus pies se vieron casi negros por completo: “Como quemados”, describió.

El actor presentó una necrosis, es decir, la muerte de una porción de tejido o de un órgano del cuerpo cuando no hay suficiente suministro sanguíneo, según la Mayo Clinic.

Alrededor de un mes y medio, los médicos estuvieron tratando la bacteria y la necrosis, pero, según mencionó, el riesgo continuaba siendo alto. Debido a ello, determinaron que debían amputarle los dedos.

“Yo lo acepté. No sé cómo sucedió, sin pensarlo tanto como usualmente lo hago, nunca sentí miedo”, reconoció.

El actor habló del sufrimiento que atravesó su familia, aunque también aseguró que se sintió acompañado por “Dios”.

“Unos días después ya estaba yo de nuevo de camino al quirófano y salí una vez más de ahí con éxito. Sin una pequeña parte de mi (cuerpo) pero con vida”.

Masalva continuó hospitalizado hasta junio, cuando fue dado de alta: “Ganamos, ganamos todas las batallas”.

El actor quiso compartir su experiencia para hablar también sobre cómo ha tenido que adaptarse con ayuda de prótesis: “Quiero decirles que más allá de darles las gracias de todo su apoyo, quiero decirles que no hay nada ni nadie, solamente dios, que pueda limitarnos, que pueda hacernos sentir menos, que pueda quitarnos nuestra esencia. Lo más importante es creer en nosotros mismos”.