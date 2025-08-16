Mascota de Silvia Pinal conmueve

Cosita, la perrita que era de la fallecida actriz Silvia Pinal y que estuvo con ella por más de una década, ahora vive con Efigenia Ramos, quien fuera amiga y mano derecha de la diva, y quien forma parte de la familia Pinal sin llevar el famoso apellido de la dinastía.

La perrita fue un regalo que Pinal recibió de un amigo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Efigenia se hizo cargo de la ella cuando era cachorrita y la famosa tuvo que viajar a Europa y no se la llevó.

Tras la muerte de Silvia Pinal, el 28 de noviembre de 2024, Cosita cambió de dueña, pues al no querer irse con ninguno de los tres hijos de la primera actriz, se quedó con Efigenia, quien la lleva a todos lados.

Cosita apareció en una reciente entrevista que Efigenia dio al programa Ventaneando, en esa ocasión, quien fuera la asistente de Pinal, compartió que cuando iban de camino al foro, la perrita comenzó a llorar, lo mismo que ocurrió cuando Efigenia mostró a las cámaras de Sale el sol un regalo muy especial que le dio la actriz: un abrigo y una capa de Mink que traen bordado por dentro las iniciales de Silvia Pinal.

El momento conmovedor se dio cuando Cosita empezó a llorar, luego de que Efigenia mostró a la cámara la prenda de Pinal. El momento se ha vuelto viral y ha enternecido al público.

A la perrita no le gustan las croquetas, por eso le dan de comer pollo y bistec. Actualmente tiene 14 años de vida, y después de que murió la actriz mexicana, tuvieron que llevarla al veterinario porque bajó mucho de peso ante la tristeza que le causó su ama Silvia Pinal.