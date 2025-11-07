Mason Thames vive su “locura”

A lo largo de este año Mason Thames ha estado en todas partes. Ahora el actor del live action de Cómo entrenar a tu dragón y Teléfono negro 2 estrenó A pesar de ti, cinta que ya ha recaudado 25 millones de dólares en taquillas de todo el mundo.

“Siempre he sido aficionado del cine, un poco como mi personaje de Miller en ‘A pesar de ti’, y el hecho de que presente mi película en la sala principal del estudio de Paramount Pictures, donde se filmó ‘El Padrino’, me confirma que estoy viviendo mi sueño”, compartió Mason.

El actor interpreta a Miller Adams, el chico que se roba el corazón de Clara Grant (Mckenna Grace), cuyo padre murió en un accidente que encierra un secreto familiar terrible. La trama se basa en el libro Regretting you, de Coleen Hoover, famosa también por su novela It ends with us, adaptada al cine con Blake Lively y Justin Baldoni. “Me atrajo mucho el tema de la relación entre dos generaciones. Los personajes en pantalla son personas de verdad con problemas de verdad, no villanos de un filme de acción”, enfatiza Mason.

Nudo de la historia

“En el corazón de la película existe esta relación madre-hija que le da el drama a la historia, con sus encuentros y desencuentros. Las oportunidades para escucharse y entenderse, incluso para pedir perdón”, añade Thames.

Dave Franco, quien interpreta al mejor amigo de Miller, Jonah Sullivan, quien además es el enamorado de Morgan Grant (Allison Williams), dijo sentirse nervioso de formar parte de un filme inspirado en un best seller. “Tengo la fortuna de que Morgan es el personaje más cercano a como soy yo en la vida real y eso me hizo relajarme para aportar lo más de mí en la caracterización”, dijo.

El director Josh Boone admitió sentirse orgulloso de la convocatoria de su filme gracias a estas estrellas que están acaparándolos reflectores en Hollywood, como Allison, actriz de películas como M3GAN. “Tenía años queriendo trabajar con Allison, y creo que Mckenna se convertirá en la siguiente Julia Roberts de las cintas románticas, celebro que es su primer rol como adulta; Mason podría ser nuestro nuevo Heath Ledger y Franco se estrena en el romance”, detalló.