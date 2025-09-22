El juego es la secuela de Mass Effect, y fue lanzado para Microsoft Windows y Xbox 360 en América del Norte el 26 de enero de 2010, en Australia el 28 de enero de 2010 y en Europa el 29 de enero de 2010. También salió a la venta para PlayStation 3 el 18 de enero de 2011 en Estados Unidos y el 21 del mismo mes y año en Europa. Es una de las sagas de videojuego más exitosas por su gran trama y jugabilidad.

Jugabilidad

Los desarrolladores confirmaron que el sistema de combate ha sido mejorado, desde la sensación de la lucha hasta mejorar la IA, incluyendo el modelado de daños realistas y el que los enemigos continúan luchando incluso después de ser derribados, así como el desarrollo de un sistema de armas pesadas. La temática del juego es similar a la del Oeste, con señores de la guerra y bandas de delincuentes. En el vídeo de presentación se confirmó la existencia de nuevas razas alienígenas.

Mass Effect 2 también incluye una regeneración automática de salud, en lugar de tener que usar “Medigel” como en el primer juego, este será empleado únicamente para curar o revivir a tus compañeros de pelotón. Además, el sistema de sobrecalentamiento de las armas ha sido reemplazado por munición térmica que funcionan como disipadores de calor. Este sistema es funcionalmente idéntico a la de otros sistemas de municiones de disparos en tercera persona, pero en vez de tener diferentes tipos de munición para armas diferentes, los cargadores de munición térmica son universales a todas las armas.

La representación de los rostros faciales de Mass Effect 2 es más detallada, no sólo gráficamente, sino técnicamente. En Mass Effect, el/la Comandante Shepard, sólo tenía 20 animaciones, mientras que en Mass Effect 2, el personaje tiene más de 200.

El posicionamiento de la cámara para las conversaciones con otros personajes también se ha mejorado, la cámara previamente era estática, y ahora se mueve para proporcionar “un toque cinematográfico muy necesario”. Otra nueva característica en las conversaciones son controles sensibles al contexto, como se muestra en una conversación con el científico Mordin, Shepard es capaz de interrumpir el diálogo con tácticas agresivas cuando se le solicite con imágenes en la pantalla. Si se muestra a la izquierda un icono rojo, la acción es agresiva y aportará puntos de rebeldía (como matar a alguien), pero si en cambio aparece a la derecha y es azul, será pacífica y aportará puntos de virtud (como impedir un asesinato).

El Mako M35 no se incluye para la exploración planetaria en Mass Effect 2, debido a las críticas de la jugabilidad del Mako en el primer juego. En su lugar se ha incluido un transbordador UT-47 Kodiak, el cual el jugador no puede manejar directamente y se utilizará para la exploración de planetas.