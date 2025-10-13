La edición de Xbox 360 se presentó a nivel global en noviembre de 2007, publicada por Microsoft Game Studios. La edición para Microsoft Windows se presentó el 28 de mayo del 2008 y fue publicada por Electronic Arts. La edición para Playstation 3 se presentó el 4 de diciembre de 2012 dentro del recopilatorio Mass Effect Trilogy, cuya conversión a la consola de Sony corrió a cargo de la empresa Edge of Reality y fue publicada por Electronic Arts.

El director del proyecto, Casey Hudson, explicó el término “mass effect” (“efecto de masa”) de la siguiente manera: algunas criaturas evolucionan para sentir y manipular el efecto de masa al igual que las criaturas reales como tiburones y anguilas eléctricas son capaces de detectar y manipular el electromagnetismo en formas peculiares. Estas capacidades de formación y manipulación están disponibles en Mass Effect para los humanos, a través de prótesis. A estos Humanos se les denomina “bióticos”.

Temas

La historia de Mass Effect recae principalmente en el género de la ópera espacial y explora temas como la colonización del espacio, la intolerancia, vigilantismo y la inteligencia artificial. La historia, con elementos Hombre vs Máquina, ha sido comparada, tanto con las novelas Berserker, de Fred Saberhagen, y Battlestar Galactica, así como a la novela Pórtico, de Frederik Pohl. De acuerdo con Casey Hudson, el director del proyecto en Bioware, Aliens, Blade Runner, Star Wars, Final Fantasy: la Fuerza Interior y Star Trek sirvieron de inspiración para el juego.

Película

En mayo de 2010, Legendary Pictures y Warner Bros. anunciaron que estaban desarrollando el guión de la película. Por ahora se encuentra en fase de desarrollo y ni el director ni los actores han sido anunciados oficialmente.