Ser mamá es una experiencia distinta para cada mujer, eso lo reconoce Marina de Tavira quien lo ha vivido en carne propia antes y después de convertirse en madre de su único hijo: Tadeo. “Hay quienes dicen que en el vientre sienten todo un universo, pero a mí me sucedió cuando vi a mi bebé a los ojos”, recuerda Tavira en entrevista.

Su embarazo no fue fácil, acepta, pues tuvo que aprender a reconocerse en una nueva etapa cuando muchos de los cambios ya estaban frente a ella. “Me costó trabajo el proceso de que el cuerpo cambia, todo eso a veces te lo cuentan muy romántico y no es así. Para mí fue muy duro darme cuenta de que mi cuerpo cambiaba, que era una mujer distinta; sin embargo, tuve una conexión inmediata con mi bebé cuando nació”, recuerda.

Hoy, cuando Tadeo ya es un adolescente de 14 años, la actriz mexicana mira atrás consciente de que también pudo ser distinto, pues hay mujeres que se enfrentan a la depresión posparto “y también es natural”, aboga. “Maternar es muchísimas cosas”, señala. Eso es lo que la convenció para protagonizar la película Latido, dirigida por la mexicana Katina Medina. Una cinta que reflexiona acerca de la maternidad a partir de la historia de Leonor, una mujer de 45 años que ha intentado sin éxito quedar embarazada, hasta que conoce a Emilia, una adolescente de 16 años que ve amenazada su carrera como bailarina de ballet cuando se entera que está esperando un hijo.

Su personaje recurre a distintos métodos naturales y científicos, algo con lo que no se identifica. “Fui madre ya a los 35 años, o sea me esperé mucho, casi al momento final para poder serlo, y sucedió naturalmente, no tuve que pasar por intentar nada, más bien un día me di cuenta de que estaba embarazada”, dice entre risas.

Para realizarlo tuvo que estudiar acerca de la fecundación in vitro y descubrió que es un proceso muy fuerte para muchas mujeres, que espera que se reflexione.

La actriz presentó por primera vez esta producción en Madrid junto la directora y en compañía de su pareja, el actor Diego Luna. Lo hizo durante el Foro Audiovisual Mestizo Lab, donde muchas mujeres aplaudieron su trabajo. “Me di cuenta de que esta cuestión de la maternidad está en la esencia de las mujeres y que les conmueve y que les hace preguntarse sobre esto”.