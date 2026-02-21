Matías Novoa protagonizará novela

Apenas hace dos semanas Matías Novoa se convirtió por tercera vez en papá, pero tuvo que dejar a su familia en España para regresar a trabajar a México, algo que aseguró no fue fácil para su esposa, la actriz Michelle Renaud, quien se quedó en casa con sus dos bebés. “La despedida parecía como si me marchara a la guerra y no fuera a regresar nunca más, y ella ahorita no puede venir porque es más complicado viajar con los bebés”, explicó el actor chileno Matías Novoa.

Una de las cosas que más trabajo le está costando a Matías de esta separación, es el no poder ver a sus hijos Milo y Milán, por eso está echando mano de la tecnología para acortar esa distancia y combatir la nostalgia que por ratos lo invade. “Con Michelle tengo demasiada confianza y la relación está muy fuerte, hemos conseguido un vínculo hermoso, pero a mis bebés los extraño, le digo ‘enséñame a mis bebés por favor’. Tengo muchas fotos y videos de ellos para verlas todo el tiempo, el otro día pensaba, no quiero que se me vaya el aroma de ellos que traigo en la ropa. Acabo de llegar a México hace dos días y creo que lo más difícil va a ser toda esta semana, pero me siento, cierro los ojos y les mando amor”, declaró.

Llamado

Aunque volver a México permanentemente no sea opción para Novoa en este momento, señaló que eso no quiere decir que rechazará proyectos, al contrario, consideró que simplemente le tocó a él y a su esposa el estar constantemente viajando como muchos otros artistas, y que ambos irán a dónde surjan las propuestas de trabajo, como sucedió en esta ocasión, que el productor Roy Rojas lo convocó para protagonizar su nueva telenovela El renacer de Luna. “Estuve prácticamente dos años alejado de la pantalla y en ese tiempo han pasado muchas cosas personales hermosas y fuertes, cambio de país, volver a ser papá después de 13 años, en una familia que estoy creando con Michelle, entonces implica organización y entrar a negociaciones en todos los sentidos, pero cuando vemos lo hemos hecho juntos nos derretimos, porque es una cosa hermosa, pero era ya momento de venir a trabajar”, contó.

En esta ocasión compartirá escena con Marisol del Olmo, Flavio Medina, Marlene Favela, Claudia Ramírez y René Casados, quienes fueron presentados en conferencia de prensa este jueves, y llevarán la historia central de este melodrama que contará con 80 capítulos y comenzará transmisiones por Las Estrellas a finales del primer semestre de 2026.

Trama

El renacer de Luna cuenta la historia de Maya (Marisol del Olmo), una mujer que se encontraba en un matrimonio casi perfecto con Pancho Cadena (Flavio Medina), pero en realidad estaba marcado por la violencia, por lo que decide divorciarse de él por el bienestar de sus dos hijos y de ella misma. En el camino se cruza con el doctor Sebastián Castillejas (Matías Novoa), quien le muestra la otra cara de la moneda y decide iniciar una relación con él.

Matías explicó que a lo largo de su carrera siempre le habían tocado papeles de hombres pasionales e impulsivos, y cuando el productor Ray Rojas le explicó cómo era Sebastián Castillejas, de inmediato sintió la necesidad de aceptar el proyecto, a pesar de que esto significaba alejarse de su familia por un tiempo, porque está seguro de que valdrá la pena.