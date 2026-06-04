Esta historia de la autoría de Roald Dahl narra la vida de Matilda, una niña extraordinariamente inteligente que ama los libros y el aprendizaje. A pesar de vivir con unos padres que no valoran sus capacidades, ella encuentra refugio en la lectura y desarrolla una gran confianza en sí misma.

En la escuela conoce a personas que cambiarán su vida, aunque también deberá enfrentarse a la temible directora Tronchatoro. Matilda es una obra divertida, emocionante y llena de imaginación que resalta valores como la perseverancia, la inteligencia, la bondad y el amor por el conocimiento.

Su lenguaje es sencillo y entretenido, lo que la convierte en una lectura ideal para niños y niñas que están desarrollando el hábito de leer. Además de hacer reír y entretener, el libro transmite el mensaje de que el conocimiento y la educación pueden ser herramientas poderosas para superar las dificultades y alcanzar los propios sueños.