Matisse y Cristian dan sus tonalidades

Para Melissa Robles, Román Torres y Pablo Preciado, integrantes del grupo Matisse, el dueto Sin bandera o Cristian Castro son referentes del género pop en las últimas décadas.

En El ayer, el álbum más reciente de la agrupación, lograron algo que pensaban inalcanzable: una colaboración musical con Cristian Castro en el tema “Conmigo sin ti”, en el que se habla de una separación. “Ha sido un agasajo, además verlo cantar. Era como algo imposible el que Cristian Castro, que además no estaba haciendo música cantara con nosotros. Creemos que las canciones también tienen hasta cierto punto vida propia, elección, maneras de llegar a lugares que a lo mejor nosotros como personas no podríamos llegar. Para nosotros ‘El ayer’ también es traer a estos grandes ídolos y ponernos juntos en canciones”, dijo Pablo.

Nuevo material

El ayer es el séptimo álbum de estudio de Matisse, en el que integran acordes y métricas del género regional mexicano con Óscar Ortiz, hermano menor de los también cantantes Gerardo y Kevin Ortiz. “Este disco habla desde la nostalgia y el respeto a los que vinieron antes. Esas canciones devuelven su lugar a letras y melodías”, compartió Román.

Romper la rutina

Unos días antes de su presentación en el Auditorio Nacional, a donde llegará el 6 de marzo, Matisse no es ajeno al contexto social que vive el país, marcado por hechos de violencia. “Nuestra labor no es cambiar nada de eso, sino hacer lo que sabemos y la prueba es el Auditorio Nacional. Nosotros entretenemos. Al final es algo que te saca de la rutina”, explicó Pablo.

Aunque Melissa, Román y Pablo ya se han presentado en el Coloso de Reforma en tres ocasiones, cada visita representa un nuevo desafío. “Estar frente a 10 mil personas que cantan canciones que hicimos entre los tres y ver cómo las cantan nos llena el corazón, eso es lo que pasará este 6 de marzo”, explica Melissa.