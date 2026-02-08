Matos Moctezuma recibe premio

Eduardo Matos Moctezuma recibió el Premio al Descubrimiento de Campo 2025 que otorga el Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales. La distinción celebra la trascendente trayectoria y labor del fundador del Proyecto Templo Mayor (PTM), pilar en el conocimiento de nuestra historia y patrimonio cultural.

En la ceremonia, realizada en el Museo del Templo Mayor, el arqueólogo y antropólogo, de 85 años de edad y 65 de trayectoria en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), expresó: “Tengo el privilegio de recibir el diploma del Premio Shanghai Archaeology Forum, en la rama de Descubrimiento de Campo 2025. En diciembre pasado se entregaron estos galardones en esa ciudad, pero me fue imposible asistir al acto, ya que mis médicos, que son muchos, consideraron que era un viaje muy largo y podía afectarme. Solicité a la directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, que fuera en mi representación”, lo cual fue informado a la Academia China.

Discurso

Matos Moctezuma recibió el reconocimiento de manos de Yang Chuanying, en representación de la embajada de la República Popular China en México, y en presencia de Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, y de Francisco Mendiola Galván, coordinador nacional de Arqueología del INAH.

De su cercanía con ese país asiático, el profesor emérito del INAH recordó ante quienes acudieron a felicitarlo y a aplaudir su invaluable trayectoria, que ha visitado en dos ocasiones China, una en 1974, acompañado por un destacado grupo de la institución, y otra a principios de este siglo, que fue cuando admiró la calidad estética de los artistas chinos del pasado y del presente, tras visitar la tumba del emperador Qin Shi Huang, en la milenaria ciudad de Xi’an.

Expresó: “Considero importante comentar que varios investigadores mexicanos han recibido este premio: Sergio Gómez Chávez, por su proyecto Tlalocan, en Teotihuacán; Linda Manzanilla, por sus estudios en la misma antigua ciudad; Pilar Luna, por su labor en la arqueología subacuática, y Leonardo López Luján, miembro del equipo de Templo Mayor, a quien se le entregó hace algunos años en el rubro de Investigación por su trabajo en el PTM. Este es el único proyecto galardonado en dos de los aspectos (Investigación y Descubrimiento) considerados en la convocatoria”.

Matos Moctezuma destacó que un premio no solo se otorga a un coordinador o responsable de los trabajos de investigación, sino a la importante labor de todo el equipo de especialistas, “así como al INAH, institución a la que pertenezco desde hace 65 años y que en breve llegará a 87 de existencia”.