Mattel se une a la WWE

El jueves 23 de julio, la marca de juguetes Mattel, anunció su nueva alianza con la empresa WWE, líder mundial del entretenimiento deportivo que combina la lucha libre con el teatro y relatos con narrativas dramáticas, durante su panel conjunto en la Comic Con de San Diego 2026.

Este acuerdo incluirá la Lucha Libre AAA Worldwide, una de las promociones de lucha más emblemáticas de México, en una nueva línea de figuras de acción inspiradas en los luchadores mexicanos y sus emocionantes historias, conocidos por sus distintivas máscaras, trajes y personalidades.

Una nueva era

El director general de Alianza de Entretenimiento de Mattel, Nick Karamanos, señaló que la incorporación de AAA representa “el siguiente capítulo” de esta colaboración, destacando el legado cultural de la promotora mexicana y el atractivo de sus personajes para los coleccionistas.

¿Cuándo saldrán a la venta y qué personajes llegan?

Estas figuras tienen planeada su llegada a partir del otoño de 2027. El anuncio forma parte de la expansión de la colaboración entre WWE y AAA, luego de que la empresa estadounidense concretara su integración con la promotora mexicana en agosto de 2025.

Uno de los personajes que más llamó la atención durante la presentación fue Mr. Iguana, luchador originario de Culiacán, Sinaloa, quien ha conquistado al público por su propuesta fuera de lo convencional y que se convirtió en la primera pieza oficial de esta colaboración.