Matute, años entre borracheras

La primera vez que los integrantes de Matute se subieron al escenario como una banda, su audiencia fue de tan solo nueve personas.

A casi dos décadas de aquel inicio tímido, la agrupación ya se ha presentado ante más de 15 mil personas en la Arena Ciudad de México, aseguró Jorge D’Alessio, vocalista y fundador. “Venimos de un lugar genuino. Es decir, la banda no se armó como el proyecto de una disquera, sino de seis músicos que buscaban disfrutar de la música con la que crecieron y que decidieron cambiar la forma de cómo se interpretaba”, indica Jorge.

Para él, la química y buena relación que tienen los integrantes (Ignacio Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Paco Morales, Tana Planter y él) es algo que se nota y atrae al público. “Esta no es una banda que suene en la radio, tampoco está en la televisión, pero sí sonamos en las reuniones familiares, en las borracheras con amigos, en los viajes por carretera, en fin, por eso un concierto de Matute es generacional, los hijos se saben nuestras canciones por los papás o sus abuelos, ellos nos han promovido de una manera que no se imaginan”, señala el hijo de Lupita D’Alessio.

Redimensionan los grandes temas

Matute también es pionero en traer a la actualidad los grandes éxitos de los 80, logrando arreglos que refrescan y hasta vuelven bailables temas que no lo eran, sin dejar de lado las combinaciones excéntricas de géneros. “Los 80 fue una década con una música tan poderosa que parece que las letras las escribieron ayer”, afirma la vocalista, Tana Planter. “No tenemos más que agradecimiento con la gente, ellos son los que nos adoptaron y han hecho esto; nosotros solo nos preocupamos en darles la mejor experiencia y vamos hacer una producción fuera de serie”, subraya D’Alessio.

Tana coincide en que esta será la experiencia más emotiva que hayan hecho en estos 19 años: “Es una celebración de vida, el mensaje principal es que todo va a estar bien, una gran fiesta. Son más de tres horas para bailar, cantar y recordar sin parar”.

El show, que pretenden llevar a más de 15 países ya enlistados en la agenda de la agrupación, contará con tecnología de punta y medleys de canciones de estrellas como Pimpinela, Lupita D’Alessio, Emmanuel y José José.