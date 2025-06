Matute cancela concierto en Reynosa

El grupo Matute canceló su presentación en Reynosa, Tamaulipas, debido a que no consideran que sea seguro transitar por la carretera a Monterrey. Jorge D’Alessio, líder de la banda, informó sobre esta postura por medio de un video que circuló por redes sociales. “Hemos decidido no realizar el concierto del 28 de junio en Reynosa y todo tiene que ver, para no darle vueltas, con un tema de seguridad”, dijo el hijo de Lupita D’Alessio.

La agrupación, se presentaría en el estadio Polideportivo de esta frontera el 28 de junio en punto de las 21:00 horas. “No hay seguridad para ustedes, para nuestro grupo, para todos los choferes que transitan esa carretera de Monterrey a Reynosa que ahorita no tiene condiciones de seguridad, esa es la realidad”, señaló.

D’Alessio manifestó que de los conciertos se sale tarde, por lo que no se perdonarían que a alguna persona pudiera pasarle algo al concluir el evento. “Nos da mucha tristeza, pero esa es la realidad, preferimos cancelarlo y esperar a que las condiciones de seguridad estén mejor para más adelante realizarlo con mucha alegría”, añadió.

Expresó que la empresa ya lo sabe por lo que se hará el reembolso de los boletos.