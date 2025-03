Mau Nieto revela que tiene cáncer

Por medio de Instagram, el comediante Mau Nieto sorprendió a sus seguidores al revelar en un video que recientemente fue diagnosticado con cáncer de piel.

“Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel. Nada grave. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro”, mencionó en el clip. “Me dijo ‘eso no es normal, ya cambió de color, ya cambió de forma’. Así que lo checamos y me dijo que era un carcinoma basocelular, un cáncer de piel de los más comunes, nada grave. Con ayuda de Carlita me lo quitaron”, añadió.

En un tono relajado, donde advirtió las consecuencias de no utilizar protector solar al exponerse constantemente a los rayos UV y la importancia del cuidado de la piel, el también conductor compartió el momento en el que le removieron el carcinoma.

Mau Nieto es un popular comediante de 40 años que empezó a generar visibilidad en redes sociales a través de sus rutinas de stand up, las cuales lo llevaron a aparecer en la programación del canal de televisión Comedy Central.

Nieto se convirtió en el 2018 en uno de los primeros comediantes en México en obtener un especial de Netflix llamado Mau Nieto: viviendo sobrio desde el bar, consolidando su carrera como figura pública. En el 2023 destacó como conductor de televisión al integrarse al programa Me caigo de risa, transmitido en Televisa.

De igual manera, a través de proyectos como El Búnker y Adiós y bye, el humorista comparte todo tipo de reflexiones y temas de interés junto a especialistas sin dejar de lado su característico toque cómico.