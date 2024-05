Mauricio Barcelata dio consuelo a su pareja

María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, denunció el abuso del que fue víctima hace unos años, cuando presuntamente Luis Fernando “Chito” Villegas la intoxicó y la violó. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo para que la conductora rememorara los hechos, situación que la ha llevado a un estado emocional tan vulnerable que confiesa que pensó en suicidarse. Afortunadamente, su marido ha estado con ella en todo momento para darle la fuerza que le hace falta.

En Venga la alegría conversaron con María José acerca de cómo la han afectado los recuerdos acerca del abuso que sufrió, pues los efectos sedantes de la escopolamina (también conocida como “burundanga”), con la que fue drogada, produjeron que los hechos quedaran suprimidos de su memoria por largo tiempo.

La conductora se sinceró y aceptó que no han sido momentos difíciles, pues ya no es la misma joven que solía reír por todo y disfrutar de la vida. “Estaba muerta por dentro, estar callando y recordando, cada vez más cosas; olores, ruidos e imágenes que antes no habían y, ahora, están en mi cabeza, duele hasta lo más profundo”, dijo.

Suárez aseguró que sintió un rechazo a su propia persona, por lo que llegó a pensar en quitarse la vida en más de una ocasión, pero Mauricio no permitió que la depresión y la ansiedad se apoderara de ella. “No hay una aceptación de María José a un espejo, yo me veo muy lastimada, invalidada por mí misma… Estás buscando tu esencia, me la robaron, porque hoy no sé quién chingados soy... De no soportar lo que veo, quien soy, recordar su pinche olor todos los días y tengo que vivir con eso”, declaró.

¿(Pensé) en suicidarme? Sí, muchas veces... Estuve a punto y Mauricio ayudó a controlarme. No tengo cómo agradecerle cómo ha estado conmigo, cuando yo me veo y no soporto lo que veo; ¿por qué no mejor que Mauricio se quedara con mis hijos, si yo era una mala mamá, una mala esposa, una mala todo?”, ahondó. En este contexto, la también deportista aseguró que no perdonará el presunto abuso que cometió. “Me rompió ‘Chito’ Villegas y nunca se lo voy a perdonar. Yo no tengo por qué perdonar a nadie, yo me tengo que perdonar a mí, pro callar por tanto tiempo”, afirma.

Antes de hablar de los acontecimientos, María José ayudaba, en conjunto con su hermana, a un grupo de mujeres violentadas. Fue así que tomó la decisión de comenzar con un proceso legal, al caer en cuenta de que no podía apoyar a nadie, si no comenzaba a ayudarse a sí misma. La denuncia contra Villegas fue interpuesta por Suárez en la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México a mediados de abril.

Apoyo incondicional para su esposa

Mauricio Barcelata también habla de cómo ha vivido el proceso que atraviesa María José, pues se sinceró con sus compañeras y compañeros del matutino al revelarles que, cuando comenzó a llegar retrasado a sus llamados, era porque estaba apoyando a su esposa en algunas de sus crisis más severas.

“Estamos viviendo una transformación constante, nos estamos refortaleciendo todos los días, nos vemos a los ojos todos los días, nos decimos qué tan importante somos todos los días, porque finalmente es algo que repercute la familia”, señaló.

El conductor contó que están tomando terapia juntos para tratar de salir adelante. “Era mi deber como esposo, como pareja, como padre de nuestros hijos, era mi deber estar ahí, yo le dije ‘voy a estar contigo siempre’, ella y yo tenemos una frase que siempre la recordamos en momentos difíciles, que es ‘yo no te suelto, cuando te vas, yo te agarro y yo no te suelto’, y ella de repente se despertaba y me decía ‘agárrame, por favor, que me estoy yendo’, y la tomábamos de la mano y era lo único que nos decíamos, ‘no te voy a soltar’, y hoy menos”, precisó.