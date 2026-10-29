Mauricio Isaac interpretará a Leñero

La figura de Vicente Leñero, el periodista, novelista y dramaturgo que dejó obras como Los albañiles y Los hijos de Sánchez (adaptación a teatro), será uno de los personajes de una serie que recreará el caso del homicidio del político priista Gilberto Flores Muñoz, perpetrado a finales de los 70.

Será Mauricio Isaac (Las muertas) quien de vida a lo escrito en el guion que está en posproducción. Asesinato lleva por nombre la historia que dirige Gabriel Ripstein, la cual está basada en la obra homónima escrita por el mismo Leñero, publicada en 1985.

El texto original tomó como punto de inicio la mañana del 6 de octubre de 1978 cuando fueron encontrados, decapitados a machetazos, los cuerpos de la escritora Asunción Izquierdo y de su esposo, el político nayarita Gilberto Flores Muñoz, en su domicilio de las Lomas de Chapultepec.

El doble crimen conmocionó a la sociedad porque aparentemente fue el propio nieto de ellos el asesino. “Es el que trata de encontrar esos cabos sueltos y entender qué está pasando”, dice brevemente Isaac.

Regalos que da la carrera

Al actor se le hace un regalo que haya sido elegido para interpretar a alguien que admira (falleció en 2014) desde su época de estudiante. “Es una figura para todos, tuve la posibilidad de conocerlo cuando era estudiante en la Casa del Teatro y he leído su teatro, sus libros y este (‘Asesinato’) es una bomba cabrona, es (como) nuestra ‘A sangre fría’ de Truman Capote”, apunta el histrión.

Isaac acaba de participar en El enemigo del pueblo, nueva cinta de Luis Estrada que estrenará por Netflix. La trama está ambientada en el México de 1993 y sigue a un estudiante de preparatoria que se acerca a la revolución zapatista y que años después recuerda esa etapa desde una posición de éxito y privilegio.

“Es un poco autobiográfica y eso lo hace ya importante, me toca ser el maestro de historia que es como el que empuja al protagonista para que tenga ideas distintas”, comenta.