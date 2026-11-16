Mauricio Islas despide a su padre

El actor Mauricio Islas confirmó el fallecimiento de su padre, Juan Islas Mendoza, este viernes 13 de noviembre, mediante un comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

El mensaje, publicado originalmente por su agencia de representación, Make It, expresó sus condolencias al también conductor de televisión y a sus seres queridos. “Nos unimos al dolor de Mauricio, de su familia y de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida. Les acompañamos con cariño y respeto en este momento de profunda tristeza, deseando que el amor y los recuerdos compartidos sean fuente de consuelo y fortaleza”, se lee en el comunicado.

Padecimiento

En 2020, el intérprete reveló que su padre había sufrido una embolia pulmonar debido a un coágulo que llegó hasta el pulmón. Aunque la situación preocupó a la familia, logró salir adelante gracias a la atención médica.

Años antes, en 2015, Islas, quien ha participado en producciones como Pobre niña rica y Mi pequeña traviesa, perdió a su madre, Rosalinda Illescas, a causa del cáncer.