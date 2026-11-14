Mauricio lamenta muerte de Regina Torné

Regina Torné falleció este 11 de noviembre, la primera actriz participó en diversas producciones, entre ellas La Loba de 2010 y Cielo Rojo de 2011, ambas junto a Mauricio Islas, quien la recuerda con cariño, pero sobre todo como una figura actoral imponente.

La mujer de 82 años demostró su peso y carácter en papeles principalmente de villanas, desde Mamá Elena en Como agua para chocolate hasta Prudencia Gutiérrez viuda de Alcázar, porte y presencia que también tenía en la vida privada. “Tenía una fuerza como actriz tremenda, una personalidad increíble y bueno, sí llegamos después de que te empezamos a trabajar también en ‘La loba’ y esto tuvimos contacto un tiempo y después pues ya no tuvimos relación o más contacto”, dijo Mauricio Islas.

El actor, con voz sinceramente conmovida por la noticia, compartió que al igual que muchas personas, se enteraba apenas de la triste noticia mientras se encuentra en gira de teatro con ¡Amiga, date cuenta!, obra que presentará en el Nuevo Teatro Versalles de la CDMX. “Me estoy enterando también ahorita y es muy lamentable, me llevaba muy bien con ella, tuvimos la oportunidad de platicar, compartir, convivir, era una tremenda actriz, una gran señora, con una personalidad y un carácter fuerte, pero muy linda, una señorona, le aprendí mucho”, señaló.

Una actriz entregada

Aunque no tuvieron mucho contacto tras trabajar juntos en estas dos telenovelas de TV Azteca, Mauricio la desmarca del resto de compañeros que conoce, debido al profesionalismo que siempre mostró.

En las charlas que sostuvieron, lo que le viene a la memoria son las historias que le contaba y la experiencia que tenía, misma que le sirvió a él para aprender, al grado de tener fresco en la mente algunas de sus interpretaciones. “Una señorona con historias maravillosas, con mucha experiencia, mucha vida, la observaba mucho por su personalidad tan fuerte, en el personaje de ‘Como agua para chocolate’, o sea, tener esa fuerza como actriz, ese peso, hay muy buenas actrices y actores, cada quién tiene ciertos perfiles o cierta personalidad también como actor y la de ella a mí me gustaba mucho porque aparte hace unas grandes villanas, en la vida personal también era una mujer bien plantada, muy segura, muy clara, tengo muy bonitos recuerdos de ella”, apuntó.

Tras el lamentable fallecimiento de Regina Torné, Mauricio Islas se dice afligido, pero de cierta manera considera que la primera actriz tuvo una vida plena y dejó un legado de suma importancia para la escena actoral nacional.

Partida de una estrella

Regina Torné murió a los 82 años, una de las actrices mexicanas con una de las trayectorias más longevas en el cine de nuestro país; sin duda, su partida deja un vacío dentro de la historia cinematográfica de México.

La ANDA, dio a conocer el fallecimiento de Torné, recordada, especialmente por su papel como mamá Elena en Como agua para chocolate, por el que se convirtió en merecedora de un premio Ariel, en 1992, a sus 48 años.

A través de su trayectoria, interpretó a personajes que, entre sí, variaban en personalidad, aunque, en su mayoría, coincidían en la fuerza de carácter, determinante en Torné. Su trayectoria, aún antes de todos aquellos papeles emblemáticos que ejecutó en el cine, se vio marcada por su faceta como cantante, impulsada cuando tenía apenas 18 años, edad con la que regresó a México pues, a pesar de ser mexicana de nacimiento, desde muy chica, su familia, don Pedro Salvador Incháustegui Rueda, y su madre, la señora Pilar Anaya, la envió a prepararse académicamente en el extranjero.

El productor Gregorio Walerstein, que llegó a conocérsele como el “zar del cine mexicano” descubrió a Torné y, desde sus primeras apariciones en la pantalla grande, su personalidad, garbo y presencia física impulsaron que, en cine y en la televisión, diera vida a personajes de carácter y fuerza.

Torné participó en diferentes producciones en años consecutivos; Solo de noche vienes (1966), Alias, el Rata (1966), Adiós, cuñado (1967), El asesino se embarca (1967), Las luchadoras contra el robot asesino (1969), Mujeres de medianoche (1969), entre otras más. Y, aunque granjeó una carrera solida en el cine desde su juventud, fue a sus 48 años cuando recibió el Ariel por como Mejor actriz, por dar vida a Mamá Elena, en Como agua para chocolate, la película dirigida por Alfonso Arau y escrita por Laura Esquivel.

Así como se hizo acreedora de éxitos en su vida profesional, en lo personal también atravesó vicisitudes, como ocurrió en 2006, cuando su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui fue privada de su libertad, tras ser sentenciada por el delito de homicidio, por el cual, todavía hoy, sigue cumpliendo su condena en Santa Martha Acatitla.