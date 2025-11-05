Mauricio Ochmann confirma ruptura

Mauricio Ochmann confirma que ya no está en una relación amorosa con Lorena, la hija de Víctor González Torres, mejor conocido como “Dr. Simi”. Sin entrar en detalles, el famoso aclaró que la ruptura ocurrió desde hace meses y, en la actualidad, disfruta de su soltería.

Fue en julio del año pasado cuando, luego de comentarios amorosos que el famoso y Lorena González se dedicaban en redes, se dio a conocer que ambos se dieron una oportunidad en el amor.

Pero, aunque por esas fechas su relación parecía ser muy formal, este domingo, Mauricio dio a conocer que desde hace un tiempo decidieron separar sus caminos. “No, hace varios meses que yo estoy soltero”, expresó el actor a su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México.

¿El motivo? “Porque sí, así es la vida, todo bien desde hace muchos meses”, precisó, y aclaró que sigue abierto a que el amor vuelva.