El 4 de noviembre de 2019 se rompió la cotidianidad en la comunidad La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora. Tres familias, que incluían a tres mujeres adultas: Rhonita Miller, Christina Langford Johnson y Dawna Langford realizarían un viaje cotidiano a la comunidad LeBaron en compañía de sus hijos, 14 menores de edad.

Al tomar una brecha de terracería, de manera sorpresiva, las tres camionetas en las que viajaban fueron atacadas por un convoy armado que, sin razón aparente, rafagueó los vehículos, dejando a nueve personas muertas, entre ellas seis niños.

Los hechos que sacudieron al país son llevados al documental Masacre de los mormones, que llegará a la plataforma Max el 11 de abril. Fernando Sugueno, vicepresidente de contenidos de entretenimiento general para Warner Bros. Discovery México, realizadora de la serie de cuatro episodios, asegura que Pacha Films (la productora) tenía acceso exclusivo a uno de los sicarios y a la familia, entonces era un caso que tenía que ser contado.

La serie, precisa el ejecutivo, hace un recorrido cronológico de este suceso, utilizando recreaciones, entrevistas con testigos e integrantes de las familias, material audiovisual y audios de Whatsapp, así como fragmentos de noticieros, entre otros elementos.

Para Guillermo Galdós, productor de Pacha Films, lo más complicado fue acceder a las familias que vivieron esta masacre: LeBarón, Langford y Miller. “Eso fue lo que más tiempo nos tomó, obviamente respetando el duelo por el que ellos estaban pasando. Nosotros no fuimos a caerles con una cámara en el entierro de sus familiares; yo estuve en el sepelio y poco a poco me acerqué, fuimos tomando contacto, pasando tiempo con ellos y explicándoles la importancia de contar esta historia”, indicó.

Estas familias, forman un círculo social muy cerrado, y mantienen tradiciones particulares, agrega Luis del Valle, también productor de Pacha Films. “La desconfianza era algo normal por no conocernos a nosotros los suficiente, porque pueden sospechar de quién se acerca, ya sean periodistas o productores, con la intención de contar la historia”, detalló.

Masacre de los mormones no intenta revelar a los culpables, afirmó Sugueno, sino mostrar los hechos y las pruebas, para que sea el propio espectador el que saque sus conclusiones sobre si esto fue una confusión o no. Cecilia Abraham, directora de contenidos no guionados para Latinoamérica y US Hispanic, agregó que en estos capítulos solo buscan contar los detalles del caso.