¿Maya Nazor extraña a Santa Fe?

Santa Fe Klan ha estado involucrado en diferentes polémicas a lo largo de su trayectoria musical y muchas de ellas se ha debido al hijo que tiene con su expareja, la influencer Maya Nazor, de quien se separó hace un par de años. Sin embargo, en repetidas ocasiones se les ha visto juntos cuidando y paseando de la mano de su pequeño hijo Luka.

Esto ha traído varios rumores que han apuntado que ha comenzado a salir, algo que la propia Maya desmintió. Sin embargo, la creadora de contenido ofreció una reciente entrevista en donde habló de cómo fue que conoció y empezó su relación con Ángel Quezada, nombre real del cantante.

¿Cómo se conocieron?

De acuerdo con la modelo, todo se dio en un video musical. Maya Nazor reveló que ella se enamoró a primera vista del famoso y poco a poco comenzaron a salir hasta que anduvieron.

“Cuando lo conocí en persona él estaba en la grabación de un video y como que nos flechamos. No iba empezando en la música porque eso le gustó desde niño, pero cuando yo empecé a andar con él, al poquito tiempo empezó su primera gira”, dijo.