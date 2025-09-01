Maya Nazor será una esposa a la antigua

Maya Nazor, influencer y expareja del cantante Santa Fe Klan, confesó que sería feliz siendo una “esposa tradicional”, de esas que cocinan y se dedican al hogar. “Si me dices ‘tú te quedas y cuidas a los niños’, lo haría sin problema”, aseguró en el podcast de Mau RG.

Orgullosa de haber sido madre joven, Nazor también compartió que “nació para ser mamá”, pues se siente plena cuidando de su hijo Luka, de casi tres años. Sin embargo, sus declaraciones encendieron las redes y hasta el Temach y sus seguidores se sumaron a las críticas.

Los comentarios van desde burlas hasta reclamos por la pensión mensual de 250 mil pesos que Santa Fe Klan asegura depositarle para la manutención de su hijo. “Si ya es mamá y le dan 250 mil al mes, ¿por qué se queja?”. “Mientras le caigan 250 mil no hay pedo, yo si los tuviera también se los daba”. “Apuesto a que ni sabe prender la estufa”, son solo algunas de las opiniones que circulan.

El tema de la pensión no es nuevo. Aunque el rapero ha mostrado pruebas de transferencia que ha hecho, Maya en algún momento se quejó de que no recibía ese dinero e incluso lo acusó de “violencia económica”.