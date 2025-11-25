Mayagoitia abandona La Granja VIP

La sexta gala de eliminación de La Granja VIP se llevó a cabo este domingo en medio de un choque entre César Doroteo y Eleazar Gómez, quienes desde el primer día mostraron su incomodidad, la cual fue más evidente esta semana, donde resultó ser Kike Mayagoitia el sexto eliminado.

En esta ocasión llegaron a la gala cinco granjeros nominados, luego de la doble traición, en la semana 6 del programa, Kim Shantal, Kike, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo Teo, fueron los nominados esta semana.

Los primeros en regresar a la granja fueron Alfredo, uno de los contendientes más fuertes en popularidad fuera del reality show y César, el resto se quedó para la dinámica de los videos o posts virales, previa a la expulsión.

Con la salida de Mayagoitia, Kim y Eleazar regresaron al interior de La Granja para permanecer una semana más.

Les mandan buena vibra

Previamente y como es costumbre los nominados recibieron al inicio de la gala un mensaje de sus seres queridos, familiares y amigos, que mandaron sus mejores deseos a los participantes.

Luego de la salvación de Sergio Mayer Mori, decidió subir a la placa a Eleazar Gómez, apodado el “eterno” dentro del reality, y a consecuencia del cambio de reglas anunciado por Adal Ramones, él también puso en riesgo a César Doroteo.

Una de las sorpresas de la noche corrió por parte de Sergio, quien dedicó una canción a su hija Mila. Al igual que el reencuentro de Kike con sus hijos en el entrevistadero, luego de revelar que el participó en secreto en una dinámica de hurto de pertenencias, un par de momentos repletos de ternura.