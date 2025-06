Maybe happy ending lleva felicidad

Cuando todo parecía que la 78 entrega de los premios Tony se celebraría con música latina, por las nominaciones de los musicales Buenavista Social Club, que se llevó cuatro reconocimientos, y Real woman have curves, el tono cambió hacia Asia con el triunfo de Maybe happy ending

El talento de la historia coreana sobre dos robots, que mezcla amor y tecnología, subió al escenario en seis ocasiones para recibir, entre otros, el galardón al mejor musical.

George Clooney, quien debutó en Broadway good night and good luck (basado en su filme de 2005 que le dio seis premios Óscar) y logró récords de taquilla, también debió conformarse con la nominación a mejor actor principal.

La ceremonia en el escenario del Radio Music Hall comenzó con la anfitriona de la noche, la estrella de Wicked Cynthia Erivo, que se hizo acompañar de Keanu Reeves para presentar el reconocimiento a mejor actriz principal en una obra de teatro, que se llevó Sarah Snook por The picture of Dorian Gray. No fue el máximo ganador, pero Buena Vista Social Club, inspirado en la agrupación cubana, dio muestras de por qué era uno de los favoritos con 10 nominaciones, al presentar un número musical.

Gleen Close hizo una bella presentación para Tony Domenech, quien realizó un número del musical Sunset Boulevard, un montaje que, dijo, aborda la vida de una figura que admira profundamente, la actriz Norma Desmond. Minutos más tarde, Real woman have curves perdía el premio a mejor actriz de reparto en un musical para Justina Machado, que llevó Natalie Venetia Belcon, por su personaje de Omara Portuondo en Buena Vista Social Club.

En el evento previo a la ceremonia, Joy Huerta y Benjamín Vélez perdieron el premio a mejor banda sonora original ante Will Aronson y Hue Park, quienes crearon la música de Maybe happy ending.