Mayela Laguna quitará la patria potestad

Mayela Laguna reniega de que su hijo sí sea un Guzmán, pese a lo que dice su excuñada Alejandra Guzmán y su expareja Luis Enrique Guzmán, quien se valió de una dudosa prueba de ADN para asegurar que el menor Apolo no era su hijo.

Mayela afirma que el niño sí lleva la sangre de su padre Luis Enrique, quien dijo a una revista de circulación nacional que a pesar de que no es su hijo, le gustaría adoptarlo, declaración que a Mayela le resulta una burla después de que lo desconociera públicamente.

Laguna, quien en el pasado estuvo envuelta en varias polémicas con la familia Guzmán Pinal, está decidida a demostrar que el menor Apolo sí es hijo de Luis Enrique, para después quitarle la patria potestad, ya que considera que con haberlo desconocido públicamente le ha causado un gran daño al niño.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mayela explotó contra su ex y contra su excuñada, quien recientemente reveló que su padre Enrique Guzmán ya la había alertado con que el niño “no era un Guzmán”. “Para mí esa familia sí son sociópatas, sí son mala onda, viven en el ego, narcisistas impresionantes, todavía no logro entender por qué estuve tanto tiempo ahí”, confiesa Laguna, quien actualmente vive con Apolo; aclaró que nunca ha hablado mal de Alejandra Guzmán, por lo que le molesta mucho que ella hable mal de su hijo, como lo hizo recientemente, al decir que la gente la estudia tanto que hasta le “enjaretan sobrinos”.

“Eso sí me pone muy mal, yo nunca he hablado de ella, no me gusta que hablen de él cuando ya lo desconocieron, habla de él muy gachamante”, lamentó.

Mayela Laguna sigue adelante con el proceso legal para demostrar que Apolo sí es hijo de Luis Enrique Guzmán, y aunque admite que cometió errores en el pasado, sostiene que no miente sobre la paternidad de su hijo, y a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que asegura que pronto se conocerá la verdad, y que todo lo que hace es por su hijo. “Hoy empieza por fin el hacer justicia, se acerca el momento de la verdad, no es que quiera regresar a ese ambiente, solo necesito que mi hijo cuando crezca vea que su mamá luchó hasta el final para descubrir la verdad, para enseñarle a él y a toda la gente que juzga tan cabrón sin saber, que el haber hecho público una mentira tan fuerte que ni siquiera fue comprobada varias veces ha sido realmente lo más cruel que he vivido en mi vida y que a mí chiquitín fueran capaces de hacerle tanto daño a alguien que solo les dio amor puro desde que nació”, se lee.

Mayela comentó que después de varios meses de que Luis Enrique Guzmán no veía a Apolo, hace poco que fue el cumpleaños del menor, le mandó con un chofer unos juguetes con los que sólo él y el niño jugaban, lo que lejos de alegrar a Apolo lo puso muy triste.