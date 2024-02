Mayela le responde a Luis Enrique

Mayela Laguna está muy molesta con Luis Enrique Guzmán, quien ha sugerido que fue ella quien propició la enfermedad por la que Apolo fue hospitalizado para así, evitar que el menor fuera sometido a la prueba de ADN con que se comprobaría si es o no es su padre biológico, pues sigue afirmando que no tiene ningún lazo consanguíneo con el pequeño.

Desde que Luis Enrique Guzmán lanzó un comunicado en el que aseguraba que, tras someterse a una prueba de ADN, había comprobado que no era el verdadero padre de Apolo, él y su expareja Mayela Laguna han protagonizado una batalla mediática, debido a que ella segura que el hijo de Silvia Pinal sí es el progenitor del menor. Ante esta disputa, Guzmán llevó el caso a instancias legales, en búsqueda de la nulidad de la paternidad.

Para comprobar si Luis Enrique es o no el padre del menor, el juez que está encargándose del caso instó a que tanto Guzmán como Apolo se presentaran al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), donde se llevarían las pruebas de ADN.

La cita estaba pactada, sin embargo, el rotavirus y la faringitis aguda con la que fue diagnosticado el menor impidió que él y su madre se presentasen. Pero eso no detuvo a Luis Enrique, que si bien, no se ha visitado al pequeño en el hospital, fue muy puntual al cumplir y presentarse en los juzgados, en donde habló por primera vez acerca de la polémica que lo rodea.

Luis Enrique sugirió que eran muchas casualidades el hecho que Apolo se enfermara en la misma semana en la que habían sido citados para realizar la prueba de ADN, pues cree que Laguna pudo propiciar que su hijo contrajera una enfermedad para prolongar el proceso, pues él sigue convencido que no es el padre del pequeño.

“Estoy aquí presente para darle seriedad a esto… El niño es inocente, aquí hay alguien que no es inocente y que se ha valido de la mentira, todo es mentira, todo es una mentira de esta señora, todo, empezando con lo que el niño es mío”, respondió a la prensa que lo esperaba afuera de los juzgados. También dijo que cree que todo es una estrategia de Laguna para que la prueba no sea realizada, pues está “cien por ciento seguro” de que Apolo no es su hijo: “Es exactamente lo que hizo, quiere saltarse la prueba”.

Ante estas declaraciones, Mayela ya dio a conocer su postura, en Venga la alegría, y destacó lo molesta que se encuentra por las insinuaciones de su expareja, pues precisa que los virus que padece Apolo fueron contraídos de forma natural.

“Tiene gastroenteritis infecciosa, rotavirus tipo A y aparte otro bicho; ahorita el rotavirus ante muy fuerte para los niños, de hecho, aquí en el hospital hay varios con rotavirus, se da en el aire, no hay manera de que yo lo hubiera enfermado, lo recibieron convulsionándose de la calentura... Estoy muy enojada de que haya dicho semejante cosa, es lo único que puedo decir”, precisó.