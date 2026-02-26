Mayer dijo que nunca dejaría su curul

La periodista y conductora Sabina Berman revivió una entrevista que le hizo a Sergio Mayer el pasado 31 de octubre de 2024, en al que el diputado federal de Morena sostuvo que nunca había pedido licencia para irse a grabar un programa o una película, “ni la pediría”.

Tales afirmaciones contradicen las acciones de Mayer durante esta legislatura, ya que el pasado martes 17 de febrero solicitó licencia de su curul en San Lázaro para participar en La casa de los famosos, un reality show de Telemundo, junto a personalidades como la actriz Laura Zapata, el influencer Kunno y la Miss Universo Lupita Jones. “Cuando yo estoy en política, me dedico cien por ciento a la política. Cuando fui diputado del 2018 al 2021, y lo pueden revisar, tengo casi el cien por ciento de mis asistencias. Nunca he me ido y no lo voy a hacer”, garantizó entonces en esa emisión de Largo aliento.

Durante esa charla, Sergio Mayer explicó que las únicas razones por las que se ausentaría de su trabajo legislativo eran una emergencia o que se lo solicitaran para cubrir otro encargo. “Yo tengo que cumplir a cabalidad y tú puedes revisar, cualquier persona se puede meter a mi trabajo del 18 al 21, como cumplí a cabalidad. Tengo casi el cien por ciento de asistencias, de mis votos como presidente de la Comisión de Cultura, todo lo que trabajé”, insistió.

De acuerdo con el exintegrante de Garibaldi, la izquierda tiene que ser incluyente de ideologías y aseguró que Morena es la fuerza política que es gracias a que se ha abierto a recibir a distintas personas.

Llamado

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, conminó el pasado martes 18 de febrero a Sergio Mayer a conducirse con honorabilidad, porque aseguró que los servidores públicos deben prestigiar la política y actuar con ética.

Un día después, el jueves 19 de febrero, Sergio Mayer explicó en un video publicado en sus redes sociales sus razones para acceder a participar en esta “nueva experiencia” que, dijo, lo hará crecer de manera profesional y como persona.

Inspirado por el show de Bad Bunny en el Super Bowl, compartió que tomó esta decisión para mandar un mensaje de la cultura latina a Estados Unidos, país donde se transmite el reality show. “Mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso, con la agenda de mi grupo parlamentario y de la 4T”, confió.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó este lunes que se inició un procedimiento de oficio contra el diputado tras su solicitud de licencia para participar en La casa de los famosos.