Mayer Mori abandona La Granja VIP

El domingo 14 de diciembre se vivió una de las noches más decisivas dentro de La Granja VIP. A un paso de la gran final de esta primera temporada, alguien tuvo que despedirse de la oportunidad de llevarse los 2 millones de pesos. Desde el inicio la novena semana, que llegó a su fin con la eliminación de uno de los granjeros, cada acción se ha vuelto crucial en el juego. Luego de la Asamblea de nominaciones, el duelo por la salvación y la Traición, los nominados de la semifinal eran Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y César Doroteo.

Tras el anuncio de que Eleazar Gómez regresaba a la casa y quedaba con su lugar garantizado en la décima semana, los nervios y la presión entre Teo y Sergio aumentaron; sin embargo, la noche finalizó con la eliminación del actor y cantante mexicano.

En la clásica costumbre de las y los usuarios. En la semifinal de La Granja VIP, dejó una ola de memes en redes sociales, mediante los cuales los internautas expresaron sus reacciones, molestia o emoción a los sucesos ocurridos durante la transmisión del programa.

Algunos internautas comentaron que la salida de Sergio “fue culpa de su papá”, y expresaron su tristeza, ya que consideran que el joven actor sí generaba contenido y era una buena adición al reality. Otros se burlaron de la polémica que provocó Sergio Mayer mientras su hijo estuvo en le programa.

A pesar de la molestia, hubo usuarios que expresaron que es mejor que Sergio haya salido de esta manera, pues recibirá mucha atención de los medios. Por último, los internautas también celebraron que Eleazar Gómez se convirtió en uno de los finalistas de la temporada.