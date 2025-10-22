Mayer Mori repite como capataz

La Granja VIP comenzó su segunda semana con muchas acciones que definirán el destino de los competidores a lo largo de la semana, pues, se reveló al primer nominado y al capataz que dirigirá con mano de hierro a peones y granjeros los próximos seis días.

Para aquellos que no están familiarizados con el reality show, el puesto que está en disputa cada lunes es uno muy especial, ya que da ciertas ventajas como inmunidad y el poder de decisión en votaciones clave como la de los domingos, en la que se decide quiénes dormirán en el granero y claro, la cabaña más lujosa del lugar.

Por otro lado, el primer nominado de la semana es el “legado” que la primera eliminada, Carolina Ross, dejó en un sobre que fue abierto la noche de este lunes, sentenciando a uno de sus excompañeros a estar en la placa a menos que la traición diga algo diferente.

Antes de que iniciara la gala, todos los granjeros se enfrentaron en una eliminatoria para definir a los finalistas que se vieron las caras en la prueba final por el cargo de capataz, dejando como finalistas a Sergio Mayer Mori, Kim Shantal, Kike Mayagoitia y César Doroteo.

Mayer Mori se convirtió en el capataz de la segunda semana de La Granja VIP, extendiendo su reinado por seis días más, pues, cabe recordar que él mismo ocupó este cargo previo a la primera eliminación, dejando momentos virales como su baño en el jacuzzi en el que no dejó nada a la imaginación.

Esta es la oportunidad del joven para recomponer el camino, pues, como mencionó el conductor, Adal Ramones, parece que perdió el liderazgo frente a sus compañeros los últimos dos cuadros del calendario de su primer reinado en el programa de TV Azteca.

¿Quién es el primer nominado?

Eleazar Gómez se convierte en el primer nominado de la segunda semana de La Granja VIP, luego de que Ross lo eligiera, por lo que desde ahora está en riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo. Aunque todavía tiene la opción de que en la traición pueda cambiar de lugar con otro de sus compañeros y de esa manera seguir compitiendo sin preocupaciones por el gran premio de dos millones de pesos que se llevará el que cuelgue el sombrero como campeón del programa.