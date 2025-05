Mayer Mori y Subtil siguen peleando

El conflicto entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, por la custodia de su hija Mila, ha vuelto a ser noticia debido a nuevas tensiones relacionadas con la convivencia y manutención de la pequeña.

Hace unos días, el actor denunció públicamente que su expareja le ha impedido convivir con la menor, acusándola de no responder sus mensajes ni permitirle tener contacto con su hija.

Incluso, en un reciente encuentro con los medios, Mayer Mori mostró capturas de pantalla de las conversaciones con su ex, evidenciando que la modelo brasileña simplemente lo “deja en visto”. “Yo le marco y le escribo y le digo que quiero ver a Mila y ella es la que no me contesta”, dijo.

Ante estas declaraciones, Natália Subtil no se quedó callada y no solo negó los señalamientos en su contra; sino que afirmó que ella es la única proveedora de la menor de 8 años. “Quiero dejar en claro que no recibo pensión alimenticia ni ningún tipo de apoyo económico mensual por parte del padre, ni de ningún otro miembro de la familia”, escribió.

Asimismo, explicó que la convivencia entre Sergio y Mila ha sido limitada por la decisión del también cantante, pues las veces que la pequeña ha pasado tiempo en casa de sus abuelos paternos, este no ha mostrado interés en reunirse con ella. “La convivencia ha estado abierta y disponible siempre que las circunstancias lo han permitido. Jamás se ha negado el acceso a mi hija por parte de sus abuelos ni tampoco al padre, quien ha tenido conocimiento de estas convivencias y pudo acercarse si así lo deseaba”, señala.

Sin embargo, aclaró que por “protección emocional de la niña” sí tomó la decisión de restringir la comunicación, aunque esta medida, dijo, es reciente. “El día 4 de mayo de 2025 procedí a restringir el acceso como medida legítima de protección emocional, tanto para mi hija como para mí. Lo hice después de reiterados intentos fallidos de comunicación y respeto mutuos”, agregó.

Por último, mandó un mensaje a su ex, en el que le recuerda que, para gozar de derechos, tienen que cumplirse obligaciones: “No se puede exigir cercanía sin haber construido una presencia constante y responsable”.

El pleito entre ambos famosos no es reciente. Tras el nacimiento de la pequeña, en 2016, Natália ha acusado a Sergio de ser un padre ausente y no responsabilizarse de los gastos de la niña; mientras que Mayer Mori afirma que las declaraciones de su expareja han influido en la manera en que su hija lo percibe.