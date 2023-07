Ferka se convirtió en la tercera expulsada de La casa de los famosos México en la que sumó más detractores que adeptos pues, dentro de la casa, solo se llevó el amor de Jorge Losa, ya que la mayoría de sus compañeras y compañeros opinaba que no debió formar parte del reality, como expresó Sergio Mayer debido a que —según el actor— no tiene una carrera ni un nombre en el mundo del espectáculo, por lo que la actriz aseguró que no caería en provocaciones de gente sin educación, por lo que ahora, Issabela Camil, responde a la postura de la exparticipante del reality.

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, fue captada abandonando las instalaciones de Televisa, por lo que fue detenida por diferentes medios de comunicación que buscaban conversar con ella para conocer su postura, luego de que saliera de La casa de los famosos México, programa que —desde que comenzó sus emisiones— ha ganado gran aceptación del público, manteniéndose en tendencia en Twitter, prácticamente, todos los días.

Fue así que Ferka se dijo orgullosa de su participación dentro de la casa aunque lamentó que la relación entre ella y Jorge Losa no terminara de concretarse como ella quería. “Vivirnos 24/7 fue fuertísimo, hay muchas opiniones pero yo no iba a jugar con él porque para mí, él es importante, y yo lo voy a esperar para que ahora sí, si quieren saber, poderles gritar al mundo que estamos contentos uno con el otro”, destacó.

Aunque la prensa le preguntó sobre diferentes asuntos relacionados con las y los participantes que continúan en la contienda del reality show en el que participó, la actriz no quiso entrar en polémica ni expresarse mal de ninguna y ninguno de ellos.

De la única persona de la que sí habló fue de Sergio Mayer, con quien sostuvo una ríspida relación durante su estancia dentro de la casa, pues Quiroz se defendió ante las aseveraciones que el actor hiciera de ella el día de su expulsión, indicando que no merecía estar nominada porque, para empezar, nunca debió formar parte del proyecto televisivo ya que, a su parecer, no era una persona importante dentro del medio artístico.

Estas declaraciones llevaron a Ferka a compartir su molestia, pues consideró que una cosa es el juego y los conflictos que puedan desencadenarse dentro de él y, otra muy distinta, entrometerse o hacer una evaluación del trabajo y esfuerzo de otra persona. “Yo aguanto vara, yo sé jugar, he estado en muchos ‘realities’, (pero) una cosa es jugar, y sé jugar, sé perder y sé ganar, pero ya meterte en las cosas personales y demeritar mi trabajo, ahí sí no lo voy a permitir”, destacó.

De hecho, aclaró que si en ese momento no respondió a Mayer es porque se considera una dama que se rige por los buenos modales, los cuales —opina— no conoce el actor, a quien señaló por no tener educación. “Él señor, una vez más, está demostrado que no tiene educación, su juego le traspasa a ya dañar cosas personales, y yo eso no lo iba a hacer”, precisó.

A raíz de estas declaraciones, cuando Edén Dorantes y otros reporteros se encontraron con Issabela Camil en la misma televisora, no dudaron en interrogarla acerca de su opinión sobre Ferka. Sin embargo, la famosa dijo que no quería prestarle atención a una persona como ella, coincidiendo en la postura de su marido, al sugerir que a María Fernanda le había dolido que se evidenciara que no tiene una carrera consolidada, como en el caso de Bárbara Torres y Raquel Bigorra, participantes que también estaban nominadas.