Angélica Rivera bien podría decirle a su amiga Mayra Rojas: “No me ayudes, comadre”, esto luego de que la actriz ventilara en una entrevista que la exprimera dama de México la ayudó a realizar unos trámites difíciles.

De acuerdo a las declaraciones de Mayra, “La Gaviota” le brindó ayuda “moviendo influencias y contactos” para lograr que Rojas pudiera adoptar a su sobrina ya que, señaló, el expediente se había perdido ya en dos ocasiones. “Angélica Rivera me ayudó muchísimo y nunca dijimos nada. No por el hecho del poder, sino ‘ayúdame a agilizar los trámites; ayúdame a que alguien del gobierno entienda el proceso y me diga qué hacer para no perder a la hija de mi hermana’. Me tardé tres años y medio en adoptar a mi propia sobrina”, afirmó.

Mayra siguió narrando que Angélica mandó a gente del gobierno hasta Miami para que el proceso fuera más sencillo. “Gracias a Angélica pudimos contactar al cónsul en Miami para que nos soltaran las cenizas de mi hermana y poderme traer a mi sobrina a México, ya que su padre la olvidó”, asevera.