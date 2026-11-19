Eduardo Santamarina está durmiendo en el sótano, lejos de su esposa Mayrín Villanueva, quien está enferma de influenza, por lo que no lo pudo acompañarla a la develación de placa de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, donde ella era la madrina.
El actor, quien acudió acompañado de su hijo Eduardo Suki, habló del estado de salud de su esposa de 56 años. “Mayrín, pues obviamente no pudo venir, salió positiva, tiene influenza, desde el viernes ya no grabó ‘Vecinos’”, comentó.
Santamarina, quien se está quedando con su hijo en ese cuarto mientras se recupera su esposa, comentó que su suegra está también apapachando a Mayrín, y aunque lamentó que por la enfermedad no pudieran asistir al evento como estaba planeado, lo importante, es que se recupere.
Cuidados
Además de su esposa, su hijo Romina también está contagiada de influenza, pero mamá e hija están siendo consentidas con tamales y pancito.
Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva llevan casi dos décadas juntos, se conocieron en 2007 cuando protagonizaron la telenovela Yo amo a Juan Querendón y se casaron por el civil en febrero de 2009, en una ceremonia íntima en la Ciudad de México. La pareja tiene una hija en común, Julia, nacida ese mismo año.
Una familia
Además, conforman una familia ensamblada de cinco hijos. Eduardo Santamarina es padre de los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, fruto de su matrimonio anterior con Itatí Cantoral, mientras que Mayrín Villanueva tiene dos hijos, Romina y Sebastián, de su relación con Jorge Poza.