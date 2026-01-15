Mayte Carranco está abierta al amor

Después de que fueran captados muy juntitos en una fiesta, Mayte Carranco habló sobre el reencuentro con su exnovio Jorge Losa.

La conductora de Cuéntamelo ya! no negó el acercamiento con el actor, ni cerró la posibilidad de una reconciliación. “No sé si regresemos. Sé que, así como yo crecí, seguramente él también lo hizo. Todos cometemos errores, pero lo más importante es aprender de ellos. Lo único que diré es que la puerta está abierta”, dijo Carranco a TV Notas.

La historia entre Mayte y Jorge duró dos años y ocho meses, y terminó luego de una supuesta infidelidad por parte de él, cuando ambos ya tenían planes de boda. Entonces, la tercera en discordia habría sido Ferka, con quien Losa rompió apenas en agosto del año pasado. A pesar de ese duro episodio, ella asegura que esa etapa le dejó aprendizajes importantes: “La vida nos pone en situaciones incómodas para que crezcamos. A mí me ayudó a valorar lo que doy y a agradecer lo que recibo. Me gusta enfocarme en el presente, en el futuro y en lo que voy a crear”.

En busca de su media naranja

Hoy, Mayte se dice tranquila y sin prisas, pero con el corazón disponible, si es que Jorge se aplica. “En estos momentos, me encuentro soltera y tranquila. Estoy abierta al amor, pero creo en los tiempos de Dios, que son perfectos. No tengo prisa en lo absoluto; sin embargo, no estoy cerrada, tengo ganas de enamorarme. Es algo súper bonito”, señala.

Sobre el tipo de pareja que busca también fue directa: “Me gustaría alguien que sea de familia y, por supuesto, que esté guapo. Soy una mujer exigente, pero nunca pido más de lo que yo puedo dar. Me encantaría un hombre que le guste cuidarse. No voy a tolerar a una persona que no esté dispuesta a darlo todo. A mí me encanta entregarme y no me agradan las cosas a medias”.

Para este año, la también cantante se muestra agradecida y con nuevos planes personales, entre los que se encuentra el exponerse 24/7 en el reality show más controvertido de Televisa. “Terminé 2025 con mucho trabajo y salud. Comienzo 2026 de la misma manera y rodeada de mi familia. Tengo la inquietud de entrar a ‘La casa de los famosos’. Espero que se me cumpla”, afirma.