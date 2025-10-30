McCartney estrenará Man on the run

El mundo conoció a Paul McCartney como uno de los Beatles, pero Man on the run, su nuevo documental dirigido por el ganador del Óscar Morgan Neville, muestra lo que vino después: la soledad, la duda y el impulso por volver a empezar en otra banda.

La producción, que se estrenará globalmente el 25 de febrero de 2026 en Prime Video, llega como un viaje íntimo por los años en que McCartney reinventó su vida y su arte tras la separación del cuarteto de Liverpool.

¿De qué trata?

El tráiler oficial, estrenado en Youtube de McCartney, abre con la voz del propio Sir Paul recordando el momento más incierto de su carrera. “Los Beatles se separaron”, se escucha decir. “Y yo pensaba ‘¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo hacer algo que se acerque a la calidad de los Beatles?’. Estaba solo por primera vez”, explica el músico.

Esa búsqueda de sentido lo llevó a formar una nueva banda junto a su esposa, Linda McCartney. “Pensé que debíamos empezar desde cero. Era un rompecabezas que tenía que resolver”, confiesa.

El avance, acompañado por el clásico Band on the run, muestra material inédito, fotografías y videos caseros que retratan a un McCartney más humano que nunca: el esposo, el padre, el músico que se niega a vivir del pasado.

El estreno forma parte de una alianza entre Amazon, Universal Music Group y Paul McCartney, que incluye el libro Wings: the story of a band on the run, disponible el 4 de noviembre de 2025, basado en decenas de horas de entrevistas, y la colección musical Wings, con 32 canciones remasterizadas, mezclas en Dolby Atmos y ediciones especiales en vinilo, CD y Blu-ray, a la venta el 7 de noviembre.