MCR: más que una banda

Pantalones pegados, flecos largos cayendo sobre los ojos y maquillaje negro; así se veía toda una generación que encontró en My Chemical Romance algo más que una banda: una identidad.

Hoy, muchos de esos fans ya no salen de casa con estoperoles ni delineador, sino con gafete, laptop y uniforme godín. Pero el regreso de la agrupación a los escenarios mexicanos activó algo que parecía guardado en el fondo del clóset: la posibilidad de volver, aunque sea por una noche, a ese alter ego emo que definió una etapa de vida.

Como parte de su gira Long Live: The Black Parade, Gerard Way y compañía pisarán tierras aztecas para regalarle a sus fans dos noches intensas y llenas de nostalgia.

Para hacer de este regreso algo mucho más especial, los músicos eligieron uno de los fines de semana más románticos del año: el del Día del Amor. La banda se presentará hoy viernes 13 y sábado 14 en el estadio GNP Seguros de la capital mexicana.

El evento está programado para iniciar en punto de las 21:00 horas; sin embargo, las puertas del recinto se abrirán mucho tiempo antes, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Considerado el escenario más importante de México, el GNP se ubica dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la Ciudad de México. Por lo que la manera más rápida de llegar es a través del transporte público.