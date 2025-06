Me arrebataron a mi hija: Pepe Aguilar

Casi un año después de la escandalosa boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, tal parece que aún quedan muchos cabos sueltos. Ante la rapidez con la que ocurrió el matrimonio, decenas de fans de la pareja quedaron llenos de preguntas, lo que dio pie a toda clase de especulaciones.

Desde una posible infidelidad a Cazzu, amenazas a Nodal por parte de la familia Aguilar, un supuesto embarazo de Ángela e incluso un acuerdo prenupcial, fueron parte de la ola de rumores que surgieron ante la premura de la boda, celebrada en Morelos en julio de 2024.

Faltando un mes para el primer aniversario de casados de la famosa pareja, Pepe Aguilar ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda, en la que rompió el silencio sobre varios aspectos que rodearon el casamiento de su hija. Además, mostró su lado más vulnerable al compartir cómo fue para él, como padre, ver a Ángela casarse de forma tan repentina.

¿Pepe Aguilar aprobó la boda?

El famoso cantante aseguró que fue una gran sorpresa enterarse de que su hija se casaría con el intérprete de “Adiós, amor”. Dijo que la noticia le provocó un enorme impacto emocional, aun cuando es muy consciente de que Ángela ya es una mujer capaz de tomar sus propias decisiones. “Me daba coraje que de la nada me arrebataran a mi hijita más chiquita. Ángela y yo teníamos, y tenemos, una relación muy cercana, así que fue muy choqueante pensar ‘¡ay!, ya no va a estar mi hija, ¿no?’. Fue triste… Ahora que tengo 56 años y he pasado lo que he pasado, sí te puedo decir dos que tres cosas con base en mi experiencia. Pero tampoco tengo una bola de cristal”, añadió.

Además, recordó que la boda fue un evento muy íntimo, que permitió una agradable convivencia y que, a la vez, se volvió especial e inolvidable. “Fueron muy poquitas personas, lo que permitió mucho convivio. Todo el mundo dijo cosas bonitas de los novios. Se quedaron hasta como las seis de la mañana; yo me fui como a las dos, ya andaban drones por ahí, etcétera”, relató.

También reconoció que, mientras ocurría la boda, el escándalo mediático explotó por todos lados, por lo que se imaginó lo que les esperaba una vez que la ceremonia pasara y los medios comenzaran a hacer todo tipo de preguntas. “Ya para entonces era un escándalo mediático muy grande, y yo todavía como sin creer que estaba sucediendo. Una cosa rarísima, pero, bueno, bien, contentos por ellos y que Dios los bendiga”, externó.