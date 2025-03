El intento por mantener elementos autóctonos en los melodramas se ha convertido en un reto para la industria, que “enfrenta la competencia de series internacionales con narrativas y estéticas diferentes a las tradicionales telenovelas mexicanas”, destacó Salvador Mejía, productor.

Durante la presentación de su nueva trabajo, Me atrevo a amarte, el realizador destacó: “Esta historia, protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao, mantiene el dramatismo característico del género, pero con un enfoque moderno en la concepción del amor. “El amor no está planteado como un destino, está planteado como una decisión. Por eso yo reto al público a decir ‘yo me atrevo a amarte, ¿tú te atreverías?’”.

Defendió, además, que aunque se han inspirado en formatos extranjeros, aún existe un esfuerzo por conservar la mexicanidad en las adaptaciones. “Nosotros hacemos una tropicalización y una adaptación a lo mexicano”, comentó.

El estilo y la identidad de los melodramas han evolucionado a lo largo de los años, pero en ese proceso, la esencia mexicana ha ido perdiendo presencia en la pantalla chica. El productor de Televisa señala que este cambio responde a una mayor tecnologización y a la necesidad de adaptar las historias a las nuevas formas de consumo. “La factura es mucho más tecnológica, nos permite darle mayores valores de producción, darle otro ritmo, otra narrativa, y las historias son mucho más apegadas a lo que es la vida real”, explicó Salvador.

Música como sello del melodrama

Uno de los elementos que aún conserva la esencia de las telenovelas es la música. Para Salvador Mejía, las canciones que acompañan a cada historia no solo refuerzan la trama, sino que también mantienen viva la identidad del género. “Le da el sello, la etiqueta”, mencionó.

En su trayectoria, Mejía ha trabajado con grandes figuras de la música mexicana como Vicente y Alejandro Fernández. Ahora, apuesta por nuevas generaciones de la música regional, como Majo Aguilar y Alex Fernández para el soundtrack de su nueva producción en televisión.