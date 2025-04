Adam Devine se sinceró con su público respecto a una rara condición médica que padece y que incluye espasmos y dolor en todo el cuerpo si se sienta, está de pie o camina durante demasiado tiempo. La enfermedad es la consecuencia de un accidente que tuvo a los 11 años, cuando fue atropellado por un camión de cemento. “Me dijeron que me estaba muriendo. Literalmente este último año me lo dijeron, que tenía la enfermedad del síndrome de la persona rígida”, explicó para el podcast In depth with Graham Bensinger.

Devine contó que los médicos le explicaron que, debido a que los músculos se tensan tanto, un día dejaría de caminar y su corazón se pararía debido a que también es un músculo que se tensa y ya no late.

Añadió que fue gracias a que consultó a otro especialista que pudo tener un diagnóstico más esperanzador, descartando así el síndrome. “Me indicó ‘esto es de tu accidente de niño. Los espasmos podrían ser porque te pusiste tenso’”, compartió el actor de Modern family, quien actualmente sigue un tratamiento con células madre que le ha ayudado a mejorar su salud.