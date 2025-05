Me ilusiona abrir otros caminos: Joy

Joy Huerta hizo historia esta semana al ser nominada al premio Tony, el máximo galardón del teatro estadounidense, por la música y letra del musical Real women have curves (Las mujeres reales tienen curvas), en el que debutó como la primera letrista y compositora mexicana en Broadway.

La cantautora trabajó en conjunto con el compositor estadounidense Benjamín Vélez en esta obra inspirada en la historia de Josefina López, que explora temas como la migración, la discriminación y la identidad en la comunidad latina de Estados Unidos.

Ambientada en Los Ángeles en 1987, narra la historia de Ana (Tatianna Córdoba), una joven mexicoamericana que trabaja junto a su familia en un taller de costura mientras enfrenta las presiones sociales de su entorno.

Visibilizan experiencia de migrantes

Para la cantante del dueto Jesse & Joy, el musical ofrece la oportunidad de visibilizar las experiencias de los migrantes latinos en un contexto vigente. “Hay personas que están arriesgando sus vidas porque no tienen otra opción, por extrema necesidad, no por gusto. Y me parece importante que el público vea esas historias desde otro ángulo, porque cuando entendemos las razones reales detrás de la migración, cambia la forma en que la vemos”, señaló Joy vía telefónica tras el anuncio de las nominaciones.

Este proyecto es el primero de la cantante escribiendo para teatro. Cuenta que, a diferencia de sus trabajos anteriores en el pop, componer para un musical le exigió adaptarse a una lógica distinta. “Cuando escribo una canción para Jesse & Joy o para otro artista, puedo partir de lo que estamos sintiendo en ese momento. Pero en un musical es otra dinámica: hay una historia que guía todo y cada canción no solo cuenta algo por sí misma, también altera la siguiente. Fue un proceso que me permitió crecer y adaptarme”, refiere.

La cantautora asegura que esta experiencia, en la que trabajó desde el nacimiento de su hija Noah en 2019, también le permitió mantenerse fiel a su esencia. “Pude poner nuestra bandera en alto. Aparecer en espacios donde antes no se había visto un nombre mexicano es algo que me emociona profundamente. Me llena de ilusión pensar que con mi trabajo estoy contribuyendo a abrir caminos y a que la representación de nuestra cultura siga creciendo”, afirma.