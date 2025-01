Carín León ya habló acerca de los rumores de una supuesta relación con Espinoza Paz, negando todo vínculo amoroso con su colega a quien se le vinculó tras la publicación de una serie de videos de ambos creados con inteligencia artificial.

León compartió una aclaración, a través de sus redes sociales, de los rumores que se han desatado con el videomontaje, en el que él y Espinoza aparecen besándose. Para negar cualquier tipo de vínculo amoroso con el compositor, Carín recurrió al sarcasmo, señalando que su identidad sexual podía transformarse, instantáneamente, conforme a lo que se inventase de su vida. “Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser ‘gay’, porque la gente me lo impuso, como la gente tiene el poder de cancelar, de decir qué es cada quien, si soy esto, si soy lo otro, como ustedes deciden todo lo que pasa en mi vida, pues me levanté siendo ‘gay’ hace tres días, porque la gente así lo quiso”, declaró.

Aunque pidió que sus palabras no fueran malinterpretadas y asociadas a un acto de discriminación o intolerancia, el cantante de regional continuó con el sarcasmo para aclarar que, hasta el momento, no tenía ningún “síntoma” de homosexualidad: “No he desarrollado ningún síntoma, creo yo, todavía no he desarrollado ningún tipo de atracción por las personas de mí mismo sexo, entonces sigo teniendo comportamientos heterosexuales”.

Prosiguió refiriéndose a la homosexualidad como una condición y, según dijo, en broma, pidió a integrantes de la comunidad LGBT que lo ilustraran acerca de cómo detectar si está interesado en un hombre. “La gente que tiene esta condición, ¿me puede decir cuándo se presentan los primeros síntomas?”, dijo.

Más adelante, expresó que había consumido productos que el discurso colectivo asocia con insuficiencia de masculinidad. De esta manera, dio a conocer su postura acerca de que, en la actualidad, la identidad sexual de una persona siga siendo noticia, pues indicó que es un asunto que no debería competer a nadie, ni causar interés mediático.