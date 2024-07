Me siento en casa: Thomas Enhco

Por segundo año consecutivo el pianista y compositor francés, Thomas Enhco es uno de los invitados especiales del Festival Paax GNP. Enhco, quien se ha presentado en recintos como la Ópera de Burdeos y el Gran Teatro de Shanghai, habla sobre el deseo de difuminar las barreras entre la música clásica y la popular. Exploración latente en el recital de piano que ofrecerá en este evento y cuyo programa se revelará en el momento de la presentación.

¿Cómo vuelve a Paax GNP?

Estoy emocionado porque es el primer concierto que daré como solista en el festival. Es un gran desafío llevar al público en este recorrido. Acostumbro a improvisar a partir de temas de diferentes géneros. Incluso, a partir de mis propias composiciones, algunas de las cuales, a veces, ni siquiera tienen nombre. El desafío de esto es alcanzar la inspiración en el momento.

Estaré con el Nuevo Tango Quintet en el Tributo a Piazzolla junto a cuatro músicos increíbles: Félicien Brut, Jordan Victoria, Thibaud García y Edouard Macarez. Le añadiremos improvisación a algunas de las mejores obras de Piazzolla para quinteto. Es un proyecto de música de cámara que está en la intersección de lo clásico, el folclor y la improvisación.

Luego está el concierto “Family Tree”, con mi hermano, David, donde yo seré algo más que un pianista de jazz porque es una reunión de trompeta, piano, bajo y batería, y un cuarteto de cuerdas clásico, dos violines, viola y violonchelo. Yo escribí los arreglos para mí hermano y la música que fusiona estos dos cuartetos. Tocaremos sus composiciones.

¿Cómo vincula el jazz y la música clásica?

Mis composiciones parten de ciertos modelos de la música popular que pueden ser estándar, pero también de música muy antigua. En este programa soy, en realidad, un pianista de jazz, pero también soy un arreglista y compositor. Para la última noche del festival me siento honrado de volver a tocar con Alondra de la Parra y la Orquesta Imposible. La lista de intérpretes de la orquesta es extraordinaria.

La primera vez que toqué en el festival, toqué a George Gershwin. Fue mi versión de “Rhapsody in blue”, a la que le añadí mucha improvisación. El propio Gershwin llegó a decir que solo un pianista de jazz podría tocarla (o alguien que fuera como un pianista de jazz). No hay jazz sin improvisación, no hay jazz sin swing. Mis conciertos serán muy diferentes a los del año pasado.

¿En qué coinciden el lenguaje del jazz y el clásico?

Tienen mucho en común. Ambos se han influenciado entre sí durante el siglo XX. El jazz es como una esponja que absorbe todo y cuando la presionas también devuelve todo. Lo clásico y el jazz tienen en común la armonía tonal y las melodías. No hay mucha diferencia entre la melodía y la estructura de una pieza estándar de jazz y una melodía de Schumann o Mozart. Creo que la principal diferencia es la improvisación y el ritmo.

La cultura del ritmo del jazz proviene de África. Hoy en día en la música clásica no queda mucha improvisación y en el jazz todo se trata de improvisar. Tienen mucho en común y muchas diferencias.

¿Cómo le marcó su familia de músicos?

Mi madre es cantante soprano clásica profesional. Mi padre pianista amateur. Desde muy niño crecí en los dos mundos, el del jazz y el de lo clásico. Me siento en casa en ambos géneros... No solo hay que aprender jazz, sino toda la música popular: el rock, el pop, el blues y el soul.