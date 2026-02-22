Medina y Cuen, juntos para siempre

Jorge Medina y Josi Cuen viven una nueva etapa de ensueño y dicen que la base para conquistar los grandes escenarios ha sido cuidarse el uno al otro y no traicionar sus ilusiones. “En este concierto vamos a desbloquear los recuerdos y, para hacerlo, hay que dejar atrás el pasado. Esta nueva idea surgió con ilusión y corazón; tengo la idea de que viene algo muy padre, único, creado por nosotros y la gente, y lo que ya pasó, pasó”, indicó Medina.

Por su parte, Josi adelantó que para estas fechas en la Ciudad de México vendrá muy afinadito, ya que el 25 de febrero se operará la garganta por un problema en sus cuerdas vocales. “Vendremos muy renovados”, indicó. Sobre esta hermandad que ahora han encontrado en “Juntos”, ambos intérpretes coinciden en que les gustaría que esto dure para siempre, además de que pueden confiar uno en el otro.

“Él me cuida, me respeta y lo quiero mucho”, externó con sinceridad Jorge, y aceptó que en un inicio ambos equipos de trabajo laboraban con dinámicas diferentes, pero ahora ju “Ahora la lealtad es todo; hasta la muerte debes ser leal. Este proyecto nació de eso, de la lealtad que había y existe, y no la habíamos descubierto, y siempre estuvo ahí”, puntualizó Josi.“Ahora podemos cantar juntos, yo lo respeto mucho. No me tengo que estar cuidando de él, ni él de mí; al contrario, hay un cuidado mutuo y eso es muy importante”, añadió.