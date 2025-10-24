Medio Metro defiende su marca

Tras anunciarse el asesinato del bailarín Francisco Pérez, conocido como el “Medio Metro de El Alto”, José Eduardo Rodríguez Anguiano salió a defender su marca y aseguró que él posee los derechos del personaje Medio Metro.

La disputa sobre la marca ha tenido varias facetas luego de que Sonido Pirata, junto a José Eduardo, se viralizaron en redes sociales y, tras su salida, el bailarín Jonathan Uriel ocupó su lugar.

Rodríguez, como una forma de frenar la popularidad de Sonido Pirata y Jonathan Uriel, decidió registrar en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) la marca Medio Metro. Es por eso que José Eduardo, quien popularizó el personaje con el disfraz del Chavo del 8, es el único que tiene un registro legal.

Fue en 2023 cuando Rodríguez logró asegurar su derecho exclusivo de uso hasta el año 2028. Sin embargo, otros bailarines, como Jonathan Uriel y Francisco Pérez también han adoptado este nombre en sus presentaciones, lo que ha generado confusión.