Medio millón en la FIL Monterrey

“Calculamos que vamos a sobrepasar el medio millón de visitantes en esta edición”, aseguró Carmen Junco, presidenta de la Feria Internacional del Libro Monterrey, quien dijo que hasta el fin de semana el conteo cerró en 450 mil visitantes. Para la edición 2027 el invitado de honor será España y además celebrarán 35 años.

“Nuestra apuesta es ofrecer una programación cada vez más diversa, relevante y capaz de convocar distintas voces. Queremos que quienes nos visitan encuentren no solo libros, también conversaciones que amplíen sus horizontes y experiencias que los inviten a regresar”, expresó Junco.

Recuento

En esta edición se reunieron 634 eventos en total, de los cuales 579 se efectuaron en auditorios y salones; y contaron con la participación de 700 autores de más de 15 países.

“Se sumaron más de 100 actividades del Tecnológico de Monterrey, que ampliaron las posibilidades de encuentro entre el conocimiento, la literatura y distintas disciplinas. Nuestro compromiso con la formación de lectores también se refleja en los resultados. Registramos 439 escuelas visitantes y 37 mil 412 estudiantes”, señaló la presidenta de la Feria.

Dijo, además, que la participación de España y la Generación del 27 como invitados de honor, bajo el concepto “El gran viaje cultural transatlántico”, es muy destacable.

“Nos propone una mirada especialmente rica sobre la relación cultural entre España y América Latina. México ocupa un lugar fundamental en este recorrido. Luis Cernuda, María Zambrano, Pedro Garfias, entre otras figuras vinculadas al exilio español, encontraron aquí un espacio para continuar su trabajo y enriquecer nuestra vida cultural”, sostuvo.

Planes

Para la próxima edición propiciarán un diálogo entre tradición y contemporaneidad de España y América Latina y entre distintas generaciones de lectores, porque la memoria no consiste en recordar, también significa actualizar nuestras preguntas y descubrir nuevas formas de interpretar aquello que compartimos.

Henoc de Santiago, director de la Feria del Libro, celebró la presencia de El Colegio Nacional, una institución icónica del pensamiento, la ciencia y el arte, pero también la futura intervención como invitado de honor de España y la Generación del 27. Teresa Vicencio, secretaria de El Colnal, aseguró que fue muy productivo participar de esta fiesta cultural.

“Por aquí estuvo Enrique Krauze, Juan Villoro, Cristina Rivera Garza, Susana López Charreton, Leonardo López Luján, Javier García Diego, Felipe Leal, Christopher Domínguez Michael. Colegiados, mujeres y hombres de diversas disciplinas”, afirmó.

Entre las cifras destacó que el stand de El Colegio Nacional fue visitado por alrededor de 15 mil personas y que hasta el corte del día de ayer se registraba una venta de 3 mil ejemplares.

Tras varios días de actividades, la Feria Internacional del Libro Monterrey que organiza el Tecnológico de Monterrey tuvo 592 stands con 209 expositores que exhibieron 502 sellos editoriales y más de 25 mil 800 libros.