Megadeth se despedirá de México

Megadeth le dirá adiós a su público mexicano en tres conciertos que anunció para 2026, mismos que forman parte de su gira de despedida This Was Our Life Tour, detalló la agrupación de trash metal, la cual después de 40 años de trayectoria dejará el eco de su voz y sus guitarras en las tres arenas más representativas del país.

Después de dos años de ausencia en México, la banda originaria de Los Ángeles, California, encabezada por Dave Mustaine en la guitarra y voz, Teemu Mäntysaari en la guitarra, Dirk Verbeuren en la batería y James LoMenzo en el bajo, regresa por última ocasión a México para reencontrase con sus fanáticos.

Estados a los que llegarán

Megadeth se presentará en la Arena Monterrey el 8 de mayo de 2026, en la Arena CDMX, el 10 de mayo, y en la Arena Guadalajara. el 13, en todos los recintos el show comenzará a las 21:00 horas.

This Was Our Life Tour, nombre de la gira con la que Megadeth pondrá fin a una carrera de 40 años de trayectoria, será una noche de metal llena de headbangings, grandes canciones, éxitos sin precedentes, pero sobre todo mucha nostalgia para sus miles de fans, quienes los verán por última vez sobre el escenario.

Megadeth ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, incluido el doble platino Countdown to extinction, y ha recibido 12 nominaciones al Grammy. Los intransigentes y feroces pero estruendosos shows en vivo de la banda se han convertido en puntos de referencia para la actuación de heavy metal en todo el mundo.