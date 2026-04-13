Megan Fox se está viendo “lenta”

La actriz Megan Fox podría estar dejando escapar ingresos millonarios al publicar en Instagram una serie de fotos sugerentes que han alcanzado gran impacto, pero sin generar ganancias directas.

De acuerdo con especialistas en marketing digital y figuras de la industria del entretenimiento para adultos, el alcance de la protagonista de Transformers, quien suma más de 24 millones de seguidores, podría traducirse en ingresos de ocho cifras si monetizara su contenido en plataformas de suscripción como Onlyfans.

Ejemplos

La actriz Addyson James señaló que “una celebridad con el perfil global de Fox podría ganar más de 10 millones de dólares mensuales, gracias a la base de seguidores que ya tiene consolidada”. Esto, luego de que un video vinculado a sus recientes publicaciones rozara los 50 millones de reproducciones.

En la misma línea, expertos en relaciones públicas consideran que la famosa está “dejando dinero sobre la mesa”, al utilizar sus redes sociales como escaparate gratuito sin capitalizar directamente su contenido.

No obstante, otras voces advierten que migrar a plataformas de pago podría impactar su imagen a largo plazo. Señalan que este tipo de movimientos, en figuras de Hollywood, suele percibirse como una estrategia comercial más que como un modelo de negocio sostenible.